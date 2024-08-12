玉山銀：青年斜槓網紅興起 信貸擬試辦模型評估月收

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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會近日透露將准銀行試辦無擔保授信可以財務評估模型評估月收入，玉山銀行今天證實為首家遞件申請業務試辦的銀行，看準的是近年網紅、KOL經濟興起，也有不少「斜槓青年」，職業已漸趨多元化，希望在消金服務提出更創新作法。

為鼓勵創新，金管會主委彭金隆定調將大幅放寬業務試辦範疇，類似「輕量監理沙盒」，金管會副主委陳彥良8日出席例行記者會透露，將同意金融機構承作信用卡、信用貸款等無擔保授信時，可試辦以財務評估模型取代過往徵提收入證明作法，預計首案最快8月底可獲准試辦。

玉山銀今天證實為首家遞件申請業務試辦的銀行，玉山銀主管觀察，近年職業已漸趨多元化，不少族群無法出示固定薪資證明給銀行，但不代表該族群不具財力，看準近年社群意見領袖（Key Opinion Leader，KOL）、網紅經濟興起，及「斜槓青年」漸增，因此向金管會提案，希望試辦以財務評估模型取代過往徵提月收入證明作法。

該主管提到，近年Youtuber成新興職業，拍片需要設備、人力，會有向銀行融資需求，但因Youtuber、網紅等沒有固定薪資證明，與銀行往來時，無論辦卡或借信貸都困難重重，有時僅能拿到很低額度，但其實此類族群並非不具財力，只是卡在沒有固定月收證明，銀行難以據此依「DBR 22倍」規定核算可給予的無擔保授信額度。

玉山銀因此於今年7月正式向金管會遞件申請業務試辦，對於部分不易提供財力證明文件的客戶，希望可以銀行內部建置的財務評估模型衡量客戶月收入，並將以比「DBR 22倍」更保守的比率，審慎估算所給予的無擔保授信總額。

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金管會最快可望於今年8月底核准玉山銀進行業務試辦，玉山銀預計試辦時長為6個月，試辦無擔保授信總額設定為新台幣5億元。據了解，除了玉山銀外，先前曾有一家外銀也向金管會提出類似提議，後續是否可能有更多銀行向金管會申請業務試辦，受到高度矚目。

台灣2005年間曾發生雙卡風暴，金管會當時參酌銀行公會建議，於同年12月訂定「DBR 22倍」規定，即金融機構對債務人於全體金融機構無擔保債務歸戶後總餘額，除以平均月收入，不宜超過22倍，並要求金融機構核給借戶額度時應考量借戶於全體金融機構授信額度，並確認申請人實際收入，以避免民眾過度擴張信用。（編輯：楊凱翔）1130812