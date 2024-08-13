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MSCI指數季度調整 台股權重兩降一平

2024/8/13 09:32
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（中央社記者吳家豪台北13日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股權重在MSCI全球市場指數維持1.98%，在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至19.01%、21.94%，最新權重將在30日收盤生效。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎；MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整。

本次MSCI調整權重中，台股在「MSCI全球市場指數」權重維持1.98%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由19.33%下調至19.01%，調降0.32個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由22.12%下調至21.94%，調降0.18個百分點。

MSCI台灣指數成分股方面，本次無成分股新增，刪除台塑化，指數成分股減少為87檔，並有23檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多為台積電，其權重為51.22%；權重調降最多為台塑化，其權重為0.16%。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，權重調升最多的國家為巴西，權重調降最多的國家為中國，其餘國家權重變化不大。（編輯：張均懋）1130813

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