晶華雲品上半年獲利繳佳績 看好下半年續旺

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（中央社記者江明晏台北13日電）飯店集團陸續公布財報，不畏4月花蓮地震影響，晶華上半年EPS再創疫情後新高，看好中秋假期住房率將突破8成；雲品上半年稅後淨利年增近5成，創歷史次高，下半年將有暑假、大型展覽與尾牙商機挹注。

晶華第2季合併營收新台幣13.88億元，年減率13.2%，主要受太魯閣晶英酒店因4月花蓮地震暫停營業影響；累計上半年稅後淨利7.2億元，年增2.13%，每股盈餘（EPS）5.65元，再創疫情後新高。

晶華酒店表示，旗下各酒店中秋假期住房率已逾6成，預計9月初突破8成，台北晶華酒店每月平均住房率維持8成左右，尾牙接單旺日近客滿，將成為下半年的成長引擎。

在據點拓展的部分，晶華集團繼2023年大阪捷絲旅之後，北投晶泉丰旅將於9月開幕，旗下營運中的飯店家數將達15家。

雲品國際第2季合併營收4.93億元，年增2.12%，稅後淨利0.35億元，年減4.68%，每股盈餘0.33元，年減5.71%，主因4月花蓮震後國際觀光客減少，及地震造成部分餐廳短暫停業數日，加上5月週末假日完全無「宜嫁娶日」，導致宴會辦理銳減，影響單季表現。

受惠疫後旅遊商機回流，雲品累計上半年稅後淨利1.78億元，年增48.73%，每股稅後盈餘（EPS）1.68元，年增40%。

雲品表示，第3季有暑假檔期，大型展覽與年末企業大型活動也增加，對於雲品旗下飯店有所助益，衝刺下半年營收動能。

雲品國際積極推展委託經營事業，強化獲利能力與分散風險，目前已簽約15處，其中8處營運中，另外7處籌備與興建中，保守估計今年底還有3處將投入營運行列。（編輯：林家嫻）1130813