網家虧損收斂 上半年每股虧1.28元

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（中央社記者吳家豪台北13日電）電商集團PChome網路家庭今天公布上半年財報，因旗下B2C電商事業專注於產品銷售組成、毛利結構及費用的持續優化，加上子公司獲利改善，網家上半年虧損收斂，每股虧損新台幣1.28元，優於去年同期每股虧損1.65元。

網家今年第2季合併營收84.54億元，年減6.9%，衰退幅度小於去年同期的年減19.1%；第2季稅前淨損2386萬元，相較去年同期稅前淨損8791萬元大幅改善。

網家發布新聞稿說明，今年上半年手機和PC（個人電腦）市場需求緩慢回溫，數位類消費性電子產品消費氣氛較為疲弱。在消費支出轉向觀光旅遊、休閒娛樂及實體消費等多重影響下，網家旗下B2C（企業對消費者）電商事業的營收動能仍待復甦。

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基於集團營運目標，網家近期也針對跨境電商業務布局進行策略性調整，將於8月底終止旗下PChomeThai泰國購物的服務，並規劃逐步將跨境購物服務整合至PChome 24h購物內。

展望後市，網家指出，中元節、開學季、中秋節等節慶商機陸續到來，隨著AI PC（人工智慧個人電腦）及三星、Google、蘋果等品牌的年度新機相繼上市，資通訊等消費性電子產品將有更強勁的復甦動能，第4季將迎來傳統電商零售旺季，預期下半年成長性優於上半年。（編輯：楊蘭軒）1130813