英特爾出清118萬股安謀持股 籌資約1.47億美元

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（中央社舊金山13日綜合外電報導）美國科技大廠英特爾正裁減數以千計職位，尋求撙節成本以努力維持在晶片業的地位。監管文件今天顯示，英特爾第2季出清英國晶片設計公司安謀的118萬股持股。

路透社統計，根據安謀控股（Arm Holdings）4月到6月平均股價，英特爾（Intel）自售股籌到約1億4670萬美元。

英特爾月初表示，受客戶對傳統資料中心半導體的支出縮減，且將重心轉移到輝達（Nvidia）等競爭對手的人工智慧（AI）晶片影響，正削減超過15%的人力並暫停配發股利。

英特爾已表示，正專注發展先進的AI晶片，並建構代工製造能力，希望奪回被全球最大晶圓代工廠台積電超越的技術領先優勢。

在執行長季辛格（Pat Gelsinger）領導下，英特爾積極推動承包代工業務，導致英特爾成本攀升並擠壓到利潤率，導致英特爾不得不削減成本因應。

紐約Benchmark Co.分析師艾克里（Cody Acree）說：「季辛格在上次電話會議中公布重組計畫與重新聚焦流動性與效率，這看來與其方向一致。」

總部設於加州聖克拉拉郡的英特爾，截至6月底有112.9億美元現金與約當現金，以及約320億美元的總流動負債。

英特爾股價今年迄今已崩跌超過59%，其中公司宣布暫停配發股利後於8月2日暴跌26%，今天盤後交易幾乎持平。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130814