輝達漲勢激勵AI族群 台股收漲230.68點
2024/8/14 14:17（8/14 14:21 更新）
（中央社記者潘智義台北14日電）美股費城半導體指數漲4.18%，輝達（NVIDIA）勁揚逾6%，台股今天在台積電、鴻海、廣達等AI權值股帶動下，收盤漲230.68點，站上22000點。
加權指數終場收在22027.25點，漲230.68點，漲幅1.06%，成交值新台幣4094.91億元。
晶圓代工龍頭台積電收948元，漲7元，漲幅0.74%；鴻海收185.5元，上揚4.5元、漲幅2.49%，廣達收271元，漲4.5元，漲幅1.69%。
亞光收111.5元，上揚3.24%；大銀微系統盤中觸及漲停100元，收94.7元，漲4.07%，穎漢一度奔上漲停85.2元，收79.4元，漲2.45%。
製鞋廠寶成收36.45元，漲4.29%；豐泰收141元，上揚3.68%。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股經歷8月初重挫1800多點，但基本面並無太大變化，今年趨勢應也不會有太大變化，AI主流的整體架構不變。（編輯：張均懋）1130814
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