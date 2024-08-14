鴻海上半年三率三升每股賺4.12元 第2季獲利站同期高

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海今天下午公布上半年財報，毛利率、營益率和淨利率三率三升，稅後獲利新台幣570.54億元，年增24.5%，每股基本純益4.12元；其中第2季較第1季也是三率三升，稅後獲利350.45億元，站同期新高，每股賺2.53元。

鴻海第2季單季合併營收1兆5505.51億元，較第1季1兆3239.92億元成長17%，比2023年同期1兆3045.48億元增加19%，是歷年第2季同期新高。鴻海第2季合併毛利率6.42%，較第1季6.32%增加0.1個百分點，比去年同期6.41%微增0.01個百分點。

鴻海第2季合併營業利益446.04億元，營益率2.88%，較第1季2.78%增加0.1個百分點，比去年同期2.37%增加0.51個百分點。

鴻海第2季稅後獲利350.45億元，創歷年同期新高，較第1季220.09億元成長59%，比去年同期330.01億元增加6%。第2季淨利率2.26%，較第1季1.66%增加0.6個百分點，比去年同期2.53%減少0.27個百分點，鴻海第2季每股基本純益2.53元，優於第1季EPS 1.59元和去年同期EPS 2.38元。

鴻海先前評估第2季能見度更佳，受惠AI伺服器產品需求高，結果符合先前預期。

其中第2季消費智能產品先前預估較第1季和去年同期持平，結果符合預期；雲端網路、電腦終端、元件和其他產品，均較第1季和去年同期明顯成長，結果符合預期。

從產品營收比重來看，鴻海第2季消費智能產品占比約40%，雲端網路產品占比約32%，電腦終端產品占比約21%，元件和其他產品占比約7%。

累計上半年鴻海合併營收2兆8745.42億元，較去年同期2兆7669.85億元成長3.88%，上半年毛利率6.37%，較去年同期6.21%增加0.16個百分點，上半年代表本業的營業利益813.55億元，營益率2.83%，較去年同期2.58%增加0.25個百分點。

上半年鴻海累計稅後獲利570.54億元，較去年同期458.25億元增加24.5%，淨利率1.98%，較去年同期1.66%增加0.32個百分點，上半年每股純益4.12元，優於去年同期EPS 3.31元。（編輯：楊蘭軒）1130814