商總：與勞部討論缺工對策 籲高科技業負擔電價多點

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（中央社記者劉千綾台北16日電）最低工資審議委員會、電價費率審議會擬於9月登場，將牽動廠商成本。商總理事長許舒博表示，下週將與勞動部長何佩珊見面，不能只是討論最低工資，缺工問題應更受重視，他已備好日本因應策略向政府建議。至於電價調整，許舒博認為，民生電價凍漲，高科技產業要負擔多一點。

最低工資審議委員會將於9月召開，審議明年最低工資是否調整。許舒博今天出席2024台灣餅頒獎典禮受訪表示，下週會與勞動部長何佩珊見面，但不能只討論工資調整，缺工問題應更受重視，由於日本和台灣一樣面臨少子化挑戰，將提供日本面對缺工所採取的因應策略，其中包括運用AI數位科技，協助中小企業升級轉型。

許舒博認為，國內缺工議題導致許多產業經營不易，他也曾與教育部次長葉丙成討論，可利用台灣優質的教育環境，吸引外籍學生來台就讀，並加入就業行列，彌補台灣勞動市場缺口。

至於可以接受的最低工資調幅，許舒博表示，預期最低工資會有小幅的調整，調整會考量消費者物價指數（CPI），台塑集團已加薪3%，商總近期也替員工調薪3%，「你們（政府）還沒有做，我們都調了」。

能源議題，許舒博表示，高科技產業用電需求比一般企業高，想要產業發展的同時也必須兼顧供電穩定，加上行政院承認北部電力不夠，「廠商可能會往南部跑，會不會換成南部的電力不夠？」

他呼籲政府在能源政策不要鐵板一塊，核電在台灣已經發展幾十年，面對核電安全、核廢料等議題應有方法解決，穩定供電才能讓台灣經濟永續發展。

電價費率審議會將於9月登場，身為審議會委員的許舒博認為，考量到民生狀況，民生電價不應調漲，必須以穩定民生為主，高科技產業則應該多負擔一點。（編輯：潘羿菁）1130816