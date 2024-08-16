研調：群創轉手5.5代廠獲業外收入 朝轉型路線邁進

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（中央社記者潘智義台北16日電）研調機構集邦科技今天表示，群創南科5.5代線即將售予台積電，對群創而言，轉手閒置廠房資產可望獲得業外收入；台積電則快速取得既有廠房，將有助加速擴充先進封裝產能，緩解產能吃緊的問題。

台積電已發布訊息，將以新台幣171.4億元購入群創光電的南科4廠5.5代廠房。集邦觀察，目前台系面板廠仍有不少較小世代的產能，這些產能過去主要生產資訊電子（IT）面板與中小面板，隨著競爭對手的大世代產能不斷擴充，台廠的小世代線越來越難與大世代產能競爭，促使這幾年台廠開始邁向轉型的路線。

集邦說明，群創2023年底關閉5.5代線後，開始積極探詢後續轉型的可能性，最終拍板直接由台積電買下該廠房，用以擴充先進封裝產能，這項交易對雙方都有好處。

集邦指出，群創南科4廠5.5代線占其原本產能約10%，意味群創在液晶顯示器面板業務上將持續收斂，同時加速轉型。群創近年開始積極利用小世代線產能，發展非顯示相關的利基型應用，如面板級扇出型封裝、X-ray感應器等，也積極朝向車用市場等系統整合領域開拓新業務。

集邦強調，被群創寄予厚望的面板級扇出型封裝技術，歷經長時間的開發，可望見到初步成果，這將有助於群創淡化傳統純面板廠的角色，並透過其核心技術能力，朝多元領域發展與轉型。

另一方面，集邦調查，群創2023年底關閉的5.5代產能，約占全球液晶面板整體產能的1%，而夏普（Sharp）今年5月宣布位於日本的堺10代線工廠，將於第3季開始停止生產，預估對2025年整體產能影響約2%。

此外，樂金顯示器（LGD）預計轉售廣州8.5代廠給中國面板業者，集邦估算，中國面板廠占整體面板產能的比重將從2024年的68%，提升至2025年的71%，全球面板產能集中度將持續提升，而中國面板廠在液晶面板領域取得絕對的產能優勢下，對全球顯示產業的影響力也將繼續擴大。（編輯：楊凱翔）1130816