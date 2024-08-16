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外資匯入出口商拋匯 新台幣連3升收32.288元

2024/8/16 17:59
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（中央社記者蘇思云台北16日電）美國零售銷售數據亮眼，市場對經濟衰退疑慮暫時減弱，台股今天大漲，外資匯入、出口商拋匯助攻下，新台幣由貶轉升，新台幣兌美元今天收盤收32.288元，升1.3分，連3升，台北及元太外匯市場總成交金額略放大到17.98億美元。

美國接連公布亮眼經濟數據，美股走揚，帶動台股大漲，加權指數終場大漲454.16點，收在22349.33點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超541.64億元。

外匯交易員表示，出口商近期累積不少賣壓，新台幣上午走弱，出口商蜂擁進場拋匯，加上台股大漲，外資持續匯入，推升新台幣走揚，匯市貶幅很快收斂。政府基金今天進場買美元，央行也適度調節為新台幣升值踩煞車，多方力道進場下，帶動成交量放大。

新台幣兌美元今天開盤價為32.39元，最高32.27元、最低32.4元，最後收32.288元，創下2個半月新高。新台幣今天收下週線連3紅，本週累計升值1.52角，升幅達0.47%。

外匯交易員說，全球央行年會將在8月22日到24日登場，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話將牽動市場的降息預期，另外要持續關注日圓跟台股走勢，預料新台幣短期在32.2元到32.4元間區間整理。

根據央行統計，美元指數走揚0.29%，亞洲貨幣升貶互見，韓元升0.05%，新台幣小升0.04%，人民幣走貶0.16%，新加坡幣走貶0.22%，日圓重貶1.21%。（編輯：潘羿菁）1130816

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