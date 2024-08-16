美零售銷售數據強勁 亞股隨美股漲勢收高

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（中央社香港16日綜合外電報導）美國最新公布的零售銷售數據強勁，消除經濟衰退疑慮，進而帶動美股昨天大漲；受此樂觀氛圍激勵，包含日股在內的亞股今天收漲。

法新社報導，在美股漲勢帶動下，日股基準日經225指數今天收盤上揚3.64%、延續多頭走勢，揮別日前美國經濟衰退疑慮和日圓升值導致8月5日東京股市崩跌的愁雲慘霧。

日本最新公布的上季國內生產毛額（GDP）成長率優於預期，已帶動日股昨天上漲。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）駐新加坡亞洲外匯策略師艾爾文．陳（Alvin Tan）表示：「（日股）市況持續穩定下來，意味日本銀行（BoJ,日本央行）可能再度考慮進一步讓（貨幣）政策正常化。」

他指出：「但近來日本股市暴跌和日圓大幅升值造成的震撼，意味日銀可能不會在9月召開的貨幣政策會議考慮再次升息這個選項。」

此外，中國昨天公布的7月工業生產活動持續放慢，但失業率續升，同月消費者支出僅略高於分析師預期。

儘管中國經濟數據不漂亮，香港恆生指數今天仍收漲近2%、表現強勁；上海股市也小幅收高。

其他亞股方面，新加坡、首爾、雪梨、台北、馬尼拉、曼谷以及雅加達股市均收高。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130816