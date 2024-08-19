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谷月涵：台股最壞狀況已過 留意美聯準會降息影響

2024/8/19 14:39
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（中央社記者吳家豪台北19日電）台股持續反彈，今天收復22400點。寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）直言台股最壞狀況已過，8月初股災降低許多套利風險，下半年若能站穩，有機會突破高點；但若美國聯準會（Fed）開始降息，股市可能有向下走的風險。

金融顧問機構寬量國際今天舉辦第2季投資說明會，以「台灣半導體供應鏈與再生能源」為主題，看好由晶圓代工廠台積電引領的台灣半導體供應鏈，將如同1890年美國5大湖區汽車工業建置世界級產業聚落。

媒體詢問近期台股走勢，谷月涵指出，最壞狀況就是8月修正的那一波股災，降低蠻多風險，尤其是套利交易的風險，現在台股可以這麼快反彈回來，代表股市狀況「算是還站得住」，他個人偏樂觀看待。

針對美國聯準會可能降息1碼（0.25個百分點），對台灣科技股的影響，谷月涵表示，降息1碼絕對不夠多，但這是一個開始和趨勢。從過去歷史來看，只要聯準會開始降息的時候，股市通常也跟著往下走，這代表聯準會的反應永遠比較慢；當通膨升高的時候，聯準會也比較慢調高利率，等確定通膨問題完全消滅掉以後，才願意降息，不過那時候經濟已經受到傷害。

他也提到，他同意台積電在未來一段時間看不到對手，但不代表台積電股價會一直上升，也不代表股市會一直上升。現在台灣有一些比較特殊的狀況，例如有些來自中國的資金或人工智慧（AI）趨勢，市場在觀察AI趨勢會不會到一個稍微盤整或休息的階段，「我覺得是遲早的問題」。

媒體詢問給台積電小股東的建議，谷月涵表示，成功的股票投資人都是長期投資，無論是台積電或國外大型公司，例如Google、微軟（Microsoft）等，長期投資就不會錯。此外，在風險比較高的情況下，不要投入全部資金或使用融資等槓桿太高的工具，就比較不怕遇到股市修正的狀況。（編輯：張良知）1130819

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