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營邦深化與輝達合作 獲NPN夥伴認證

2024/8/20 18:01
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（中央社記者吳家豪台北20日電）伺服器機殼廠營邦今天宣布取得輝達NVIDIA Partner Network（NPN）合作夥伴資格的「解決方案顧問」認證，將持續與輝達從產品研發階段緊密合作，開發更多符合市場需求的人工智慧（AI）儲存應用解決方案。

營邦發布新聞稿表示，此項認證彰顯營邦在NVIDIA BlueField DPU資料處理器應用領域的系統整合設計能力，得到原廠肯定。

營邦指出，藉由結合在存儲伺服器系統、水冷散熱方案以及AI技術的系統層級設計能力，並整合輝達、超微（AMD）、英特爾（Intel）等晶片廠的技術，將能協助全球客戶因應更高算力的AI數據運算與儲存挑戰。

營邦董事長梁順營6月底出席股東常會表示，受惠於AI儲存及水冷散熱方案等2大動能，下半年業績將逐季成長，全年營收力拚雙位數成長。楊梅新廠將於今年底完工，明年開始完整貢獻產能。（編輯：楊凱翔）1130820

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