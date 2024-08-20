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中光電提升自主移動機器人安全性 迎物流暨物聯網展

2024/8/20 21:49
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（中央社記者潘智義台北20日電）面板背光模組廠中光電子公司中光電智能物流今天宣布，將參與2024台北國際物流暨物聯網展，示範提升自主移動機器人安全性的成果。

2024台北國際物流暨物聯網展，將於8月21至24日在台北南港展覽館2館4樓舉行，中光電智能物流將展示人工智慧（AI）技術驅動的物流智慧自動化，開啟產業價值循環及未來全新面貌，並展示透過輝達（NVIDIA）與德國西克（SICK）公司技術，提升自主移動機器人安全的成果。

為提升自主移動機器人（AMR）的安全性，中光電智能物流整合輝達視覺3D感知套件，突破以往自主移動機器人僅透過2D光達（Lidar）辨識二維平面感測，實現同時辨識地面、懸空障礙物識別的盲區，進而全面提升安全性，使搬運車在運行過程中能夠快速識別環境物體，即時自動產生新路徑迴避障礙物。

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另一方面，中光電智能物流推出全自主移動叉車、工業應用感測器解決方案，與全球製造商西克合作，引進全方位安全套件，實現動態運行中依照叉車與障礙物之間距離，精準觸發大小急停、減速等功能，以及精準停車避障，可廣泛應用於倉儲物流場域。

中光電智能物流指出，透過高精準定位技術，展示叉車搬運精細料捲，在有限空間的精準對位取放，配合自主移動機器人（AMR）寸動定位控制，展現高精度技術，對製造業與物流業的自主搬運提出更先進的解決方案。（編輯：楊蘭軒）1130820

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