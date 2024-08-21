卓榮泰：機器人攸關國家安全 保障中小企拒不當競爭

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）行政院長卓榮泰今天上午表示，機器人產業有重要戰略目的，攸關國家安全要長足發展。他指出，傳產中小微企業是台灣的重要力量，政府會阻擋對台灣不當且不公平的競爭，不接受低價傾銷，積極協助中小微企業淨零和數位雙轉型。

包括機器人與自動化工業等主題的Intelligent Asia 2024聯展，今天上午登場，卓榮泰受邀出席致詞。

卓榮泰表示，5月20日總統賴清德新執政團上任後，邀請業界人士加入行政團隊，就是希望了解產業，提高效率，一起治理國家。

卓榮泰指出，下週就是團隊執政第100天，團隊會透過百日經驗，蓄積更多能量，用更具體計畫網羅更多方的意見，向下個嶄新目標邁進。

談到機器人產業，卓榮泰說，40年前機器人好像玩具，今日在餐廳、長照、旅館等領域，都有服務機器人，機器人越來越像人，提供更多服務，功能更健全，這也代表產業界突飛猛進。

卓榮泰表示，機器人不僅應該商用，也有重要的戰略目的，機器人產業要長足發展，攸關國家安全。

談到台灣傳產及中小微企業，卓榮泰指出，政府會全力協助發展，台灣有半導體護國神山，但群山旁邊的護國產業也要起來，傳產中小微企業始終是台灣的重要力量，健全傳產產業供應鏈，台灣的經濟實力才完備。

卓榮泰表示，行政院經濟發展委員會日前召開會議，提出「兆元投資國家發展方案」及「國家人才競爭力躍升方案」，將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，積極協助中小微企業淨零和數位雙轉型。

卓榮泰表示，台灣百工百業面臨低價競爭，等於是把經濟發展委員會目標大打折扣， 未來政府會有實際具體的執行計畫，對台灣中小企業轉型並增加競爭力，阻擋對台灣不當且不公平的競爭。

卓榮泰指出，台灣歡迎經濟自由和公平競爭，但不接受低價傾銷，不接受用不好品質取代台灣高品質的產業。

在協助台灣產業鏈，卓榮泰表示，台灣供應鏈相當堅強，規劃2025年在中小微企業多元振興發展計畫，編列經費新台幣105億元，協助中小微企業轉型。

展望台灣經濟，卓榮泰指出，今年台灣經濟成長，未來繼續在外銷訂單和經濟指數保持良好成績，需要產業界通力合作，賴總統也表示，台灣經濟發展成果要讓民眾共享。

卓榮泰表示，軍公教持續實質加薪，政府將在9月討論最低工資可否調整，他呼籲產業界積極加薪。

談到AI應用發展，卓榮泰表示，AI應用時代要融入到各產業民生，以及公領域政府部門內，驅動創新、普惠大眾，台灣在智慧產業位居全球市場領先，硬體建設製造領先，持續加強軟體應用；他表示，在台灣創造地理均衡，各產業垂直發展的時代，政府會與產業界站在同一條陣線，為台灣未來AI應用時代努力。（編輯：張均懋）1130821