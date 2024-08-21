台股跌191.21點
2024/8/21 13:45
（中央社台北21日電）台北股市今天開低走低，收盤跌191.21點，為22237.89點，跌幅0.85%，成交金額新台幣3373.92億元。
加權指數開盤為22316.78點，盤中最高22358.88點，最低22165.82點；不含金融股指數19411.43點，跌184.3點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.17%、食品股漲0.95%、塑化股漲0.24%、紡織股漲0.55%、機電股跌1.17%、造紙股漲0.75%、營建股跌1.36%、金融股跌0.11%。
委買張數2299萬7822張，委賣張數1181萬6330張，成交張數802萬133張。
收盤時上漲476家，下跌457家，持平110家。
成交量前5名個股為新光金、中信金、元大台灣50反1、訊舟、元大美債20正2。
漲幅前5名個股為鼎固-KY、翔耀、現觀科、立益、大統新創。
跌幅前5名個股為華冠、京城、台灣虎航-創、慧友、羅昇。1130821
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