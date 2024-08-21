凌華：上半年受呆帳影響 估下半年回溫

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（中央社記者吳家豪台北21日電）工業電腦廠凌華財務長鄒大智今天表示，今年上半年虧損原因是在業外提列呆帳逾新台幣1億元，有「利空出盡」感覺，下半年有望回溫，目前已簽約但尚未出貨的Design Win專案數量131個，其中43.5%跟邊緣人工智慧（AI）有關。

凌華今年上半年合併營收約45.75億元，年減21%；因為有客戶對產品品質有疑慮，凌華與客戶進行協商，在業外提列呆帳逾1億元，凌華上半年歸屬母公司稅後淨損1.67億元，每股虧損0.77元。

鄒大智下午出席「AI產業鏈」主題式業績發表會指出，凌華策略是取得新客戶和大客戶，雖然今年上半年虧損，但下半年有望回溫，第3季將持穩，第4季整體表現會恢復到工業電腦產業正常水準。

他說，凌華為了擴大規模，過去進行一些投資，包含林口廠房及地區性人力，目前主要投資在美國地區。工業電腦產業是以專案為基礎，公司累積的實力、客戶關係以及對新客戶的掌握度，都非常重要。

展望後市，鄒大智表示，凌華已經簽約但尚未出貨的Design Win專案，這2年在數量和金額上表現特別突出。目前Design Win專案數量131個，其中43.5%與邊緣AI有關，符合未來產品發展策略。

就專案規模來看，鄒大智指出，Design Win專案金額平均300萬至400萬美元（約新台幣9585萬元至1.27億元），從簽約完到交貨通常需要3到5年時間，樂觀看待後續營運表現。（編輯：楊蘭軒）1130821