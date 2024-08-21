經部秀9機器人技術 AI辨識組裝助攻手工具產業

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（中央社記者劉千綾台北21日電）經濟部今年參與台灣機器人與智慧自動化展，秀出9項最新機器人技術，以「高擬真仿人類雙手協作機器人」最具亮點，透過AI辨識工件樣式立即配對組裝程序，並模仿人類雙手靈活組裝超過120種手工具，已與手工具界業者英發企業合作。

2024台灣機器人與智慧自動化展今天登場，經濟部產業技術司設立科技研發主題館，由工研院、精密機械研發中心、金屬中心等3大法人單位，共展出9項最新機器人技術。

經濟部技術司副司長周崇斌表示，AI人工智慧機器人市場正快速成長，根據Global Information的市調顯示，預計到2028年將以29.9%的複合年成長率成長至443億美元，商機可期。

技術司今天發布新聞稿表示，本次參展展出9項最新技術，包括4大亮點。首先為由工研院開發的「高擬真仿人類雙手協作機器人」，為利用AI演算法可以自動生成組裝程序，進行大小樣式不同的板手組裝。

技術司說明，其雙手臂能靈活組裝超過120種手工具，能精準模仿板手組裝技師的操作動作，不僅能提高生產效率，並能有效節省50%的治具成本。目前已與國內手工具界的隱形冠軍英發企業合作，助攻台灣手工具產業保持全球領先地位。

此外，金屬中心與德國跨國合作首創「小型化銲接協作機器人」，具備雷射3D銲道辨識、AI生成銲點座標技術，能即時擷取銲道3D形貌，處理平、橫、立、仰等多種高難度銲道。目前已應用於桃園國際機場第三航廈桁架結構工程，並與國內達明機器人合作生產新一代銲接機器人。

第3個亮點為以AI自動生成最佳工作路徑、即時補償變異的HolonOS。技術司說明，這是一款工業機器人智慧製造核心軟體，採用全新PC控制介面操作簡易，能支援國內外各大廠牌機器人，不僅解決製造業跨廠設備整合及製程工藝資料管理的困難，並能提高生產靈活度及效率，滿足少量多樣、彈性生產需求，能將新人訓練時間減少50%、企業專屬技術保存90%。

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技術司表示，此技術已從工研院衍生新創公司赫侖，同時技轉水五金、廚具、精品刀具、自行車、手工具、汽機車零件等產業，包括國內大廠櫻花、六協等，並跨足半導體及航太產業。

第4個亮點為透過AR擴增實境裝置串聯虛擬與真實世界機械手臂的「EASY To Teach」。技術司表示，這是由精密機械研究發展中心打造的機器人混合實境（MR）輔助高效生產解決方案，未來可應用在創博、台達等不同廠牌機械手臂上，實現虛實整合控制的創新變革。（編輯：楊凱翔）1130821