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台股漲9.22點

2024/8/23 13:49
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（中央社台北23日電）台北股市今天開低走高，收盤漲9.22點，為22158.05點，漲幅0.04%，成交金額新台幣3048.55億元。

加權指數開盤為22042.59點，盤中最高22159.27點，最低21935.98點；不含金融股指數19346.48點，漲7.61點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.18%、食品股跌0.28%、塑化股跌0.71%、紡織股跌0.84%、機電股漲0.13%、造紙股跌0.58%、營建股跌1.51%、金融股漲0.06%。

委買張數2367萬3865張，委賣張數1194萬3145張，成交張數809萬9250張。

收盤時上漲522家，下跌397家，持平122家。

成交量前5名個股為新光金、元大台灣50反1、永光、中信金、錸德。

漲幅前5名個股為日成-KY、隴華、正達、東明-KY、台虹。

跌幅前5名個股為東鹼、精聯、達麗、大銀微系統、日勝化。1130823

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