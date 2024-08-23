台股漲9.22點
2024/8/23 13:49
（中央社台北23日電）台北股市今天開低走高，收盤漲9.22點，為22158.05點，漲幅0.04%，成交金額新台幣3048.55億元。
加權指數開盤為22042.59點，盤中最高22159.27點，最低21935.98點；不含金融股指數19346.48點，漲7.61點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.18%、食品股跌0.28%、塑化股跌0.71%、紡織股跌0.84%、機電股漲0.13%、造紙股跌0.58%、營建股跌1.51%、金融股漲0.06%。
委買張數2367萬3865張，委賣張數1194萬3145張，成交張數809萬9250張。
收盤時上漲522家，下跌397家，持平122家。
成交量前5名個股為新光金、元大台灣50反1、永光、中信金、錸德。
漲幅前5名個股為日成-KY、隴華、正達、東明-KY、台虹。
跌幅前5名個股為東鹼、精聯、達麗、大銀微系統、日勝化。1130823
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