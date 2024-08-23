國際運價指數轉跌 4大航線齊挫

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（中央社記者江明晏台北23日電）上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），未延續上週反彈走勢，指數再度轉跌，跌幅5.5%，4大主要航線、近洋線齊挫，以遠東到美西、美東線跌幅最高。

根據SCFI數據顯示，遠東到美西每FEU（40呎櫃）跌幅逾9%；遠東到美東每FEU跌幅逾8%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎貨櫃）跌幅近6%。

SCFI數據顯示，遠東至歐洲運價下跌，每TEU跌幅逾4%；美國線轉跌，遠東到美西每FEU運價挫逾9%，遠東至美東運價大跌8%，回吐上週漲幅。

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貨攬業者分析，美西市場價格混亂，上週漲勢可以說是「誤會一場」，推估來自船公司以先前想要在8月中漲價的價格回報，導致數字失真，本週則是把上週的漲勢一口氣跌回來。

展望第3、4季，航運業者指出，貨櫃航運產業有許多不確定性因素，加拿大鐵路罷工、美東碼頭工人合約到期談判，以及市場擔憂美中貿易戰加劇的預期心理，恐進一步推升需求，影響運價走勢。（編輯：張良知）1130823