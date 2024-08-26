台股盤中漲290點挑戰季線 新光金勁揚逾6%

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（中央社記者吳家豪台北26日電）美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵台股今天盤中上漲逾290點，一度突破22400點，挑戰季線約22483點，3大權值股台積電、鴻海、聯發科同步走揚；新光金在台新金與中信金搶親下，買盤大舉進場，早盤股價大漲逾6%。

至10時20分左右，台股加權指數達到22391.92點，上漲233.87點，漲幅1.06%，成交值新台幣1830.27億元；電子類股上漲0.88%，金融股漲2.11%。

權值股今天回神，晶圓代工廠台積電盤中最高961元、漲幅1.26%，鴻海上揚超過2%，最高185元；聯發科早盤最高1245元，漲幅1.63%。

台新金、新光金22日宣布換股合併計畫，出現「新新併」，不過中信金23日決定斥資新台幣1314億元，一次收購新光金51%股權。今天新光金獲買單挹注，至10時20分為止成交量超過94萬張，盤中股價最高13.3元，漲逾6%；台新金一度漲逾3%，中信金開低後翻紅，上揚約1%。

面板廠群創先前因辦理現金減資暫停交易，今天恢復交易，由於停止交易期間公布出售南科5.5代廠給台積電，受到市場關注，群創今天跳空開高直奔漲停16.65元。

中國3A遊戲大作「黑神話：悟空」20日上市以來在全球大賣，推升高階顯示卡需求，顯示卡廠華擎、撼訊、青雲、麗臺、承啟皆亮燈漲停，微星漲逾9%，技嘉漲逾5%。（編輯：張均懋）1130826