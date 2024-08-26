法院會議與特別股東會未通過 亞泥中國下市計畫告吹

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（中央社記者何秀玲台北26日電）亞泥今天晚間公告，擬以協議安排方式私有化在港交所上市的中國大陸水泥業務子公司「亞泥中國」計畫，經亞泥中國舉行的法院會議及股東特別大會決議，此私有化計畫議案，因未獲計劃股東及無利害關係股東投票通過，亞泥中國將繼續維持在港交所上市狀態。

亞泥指出，亞泥中國私有化計畫將不會被執行，但對亞泥業務財務都無影響。

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亞泥中國今天舉行法院會議及股東特別大會，法院會議中，亞泥中國私有化計劃的案未獲計劃股東及無利害關係股東投票通過，由於該計劃並無根據公司法及收購守則的規定於法院會議上獲批准，該計劃已宣告失效。

亞泥在今年6月5日宣布，董事會已通過私有化、在港交所上市的中國大陸水泥業務子公司「亞泥中國」的計畫，成為亞泥100%子公司；將以每股3.22港元（約新台幣13.34元），收購非亞泥持有的亞泥中國股份，收購金額16.28萬港元（約新台幣67.46億元）。（編輯：林克倫）1130826