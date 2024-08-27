台股跌55.12點
2024/8/27 13:49
（中央社台北27日電）台北股市今天開低走低，收盤跌55.12點，為22185點，跌幅0.25%，成交金額新台幣2883.74億元。
加權指數開盤為22179.21點，盤中最高22205.11點，最低22059.51點；不含金融股指數19343.95點，跌38.13點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.23%、食品股漲1.31%、塑化股跌0.1%、紡織股漲0.44%、機電股跌0.3%、造紙股跌0.01%、營建股漲1.18%、金融股跌0.67%。
委買張數2271萬2216張，委賣張數1154萬658張，成交張數727萬3685張。
收盤時上漲504家，下跌413家，持平118家。
成交量前5名個股為新光金、群創、中信金、元大台灣50反1、期街口布蘭特正2。
漲幅前5名個股為羅昇、穎漢、台虹、東台、台灣精銳。
跌幅前5名個股為日成-KY、旺旺保、銘旺科、群創、吉茂。1130827
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