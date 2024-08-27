台股量縮整理終場下跌55點 創近7個月新低量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北27日電）市場靜待輝達（NVIDIA）28日公布財報，台股今天持續量縮整理，加權指數終場下跌55.12點，收在22185.00點，成交值新台幣2883.75億元，創下今年2月初以來近7個月新低量。

週一美股由AI族群領跌，其中輝達下跌2.91美元或2.25%，收在126.46美元；美超微（Supermicro）大跌50.73美元或8.27%，收562.51美元，拖累今天國內大型科技股。3大科技權值股，台積電今終場下跌8元或0.84%，收在942元；鴻海下跌1.5元或0.82%，收180.5元；聯發科也下跌5元或0.41%，收1210元。

金融股同樣熄火，併購題材正熱的新光金漲勢中止，今天終場小跌0.1元或0.77%，收在12.9元；台新金大跌0.8元或4%，收在19.2元；中信金也下跌0.3元或0.9%，收在32.85元。金融類股指數終場下跌0.67%。

以中小型股為主的櫃買指數收紅，終場上漲2.72點或1.01%，收272.43點。營建股也逆勢彈升，京城、宏璟、皇普、皇翔等收盤股價漲幅都超過2%。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，台股指數反彈到這個位置，漲幅不小，加上挑戰季線多次屢攻不下，投資人陷入觀望，量能出不來，呈現震盪整理格局，接下來等輝達財報出爐，AI產業趨勢獲得確認，台股有機會重新表態。（編輯：林家嫻）1130827