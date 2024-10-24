奧孟亞10/25登錄興櫃 第一個商業化產品成功授權

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（中央社記者何秀玲台北24日電）晟德轉投資新藥公司奧孟亞預計25日以參考價每股42元登錄興櫃，奧孟亞著重在口服胜肽藥物平台開發的產品，董事長史格瑞表示，適應症為糖尿病及減重的第一個商業化產品已成功授權；預計明年下半年申請股票上市。

奧孟亞今天舉辦興櫃前業績發表會，史格瑞表示，奧孟亞成立於2016年，為口服胜肽平台公司，總部設置在台灣，印度子公司有研發實驗室，另外在美國也設有辦事處；團隊有生物製劑和小分子藥物開發、行銷、全球商務開發經驗。

奧孟亞未來除了現有產品線進行開發外，也將協助國際大廠和新藥研發公司開發其口服劑型，拓展客戶產品組合並延續產品生命週期。

奧孟亞目前第一個商業化產品，已完成動物和早期人體先驅試驗，適應症為糖尿病及減重，目前歐洲、美國、加拿大、澳洲、印度等國家已授權給國際大藥廠，而其他市場正洽談中。

該產品未來將由授權對象進行人體臨床試驗，藥品預計2026年底、2027年初在印度上市，並開始認列授權金分潤。（編輯：張均懋）1131024