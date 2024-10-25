11月電子期金融期齊漲
2024/10/25 13:54
（中央社台北25日電）台北股市今天上漲155.93點，收23348.45點。11月電子期收1289.05點，上漲12.95點，正價差7.98點；11月金融期收2099點，上漲10.80點，正價差4.74點。
11月電子期以1289.05點作收，上漲12.95點，成交336口。12月電子期以1283.50點作收，上漲6.10點，成交2口。
電子現貨以1281.07點作收，上漲10.12點；11月電子期貨與現貨相較，正價差7.98點。
11月金融期以2099點作收，上漲10.80點，成交203口。
金融現貨以2094.26點作收，上漲8.73點；11月金融期貨與現貨相較，正價差4.74點。實際收盤價以期交所公告為準。1131025
- 2024/10/27 15:37
- 2024/10/25 18:19
- 2024/10/25 13:54
- 11月電子期金融期齊漲2024/10/25 13:54
- 2024/10/25 13:43
- 2024/10/25 10:52
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
科技權值股撐盤 台股上漲155點中止連3黑