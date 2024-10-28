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11月電子期金融期齊跌

2024/10/28 13:54
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（中央社台北28日電）台北股市今天下跌150.38點，收23198.07點。11月電子期收1276.90點，下跌11.65點，正價差8.19點；11月金融期收2096.80點，下跌1.80點，正價差5.01點。

11月電子期以1276.90點作收，下跌11.65點，成交612口。12月電子期以1294.40點作收，上漲10.90點，成交1口。

電子現貨以1268.71點作收，下跌12.36點；11月電子期貨與現貨相較，正價差8.19點。

11月金融期以2096.80點作收，下跌1.80點，成交437口。

金融現貨以2091.79點作收，下跌2.47點；11月金融期貨與現貨相較，正價差5.01點。實際收盤價以期交所公告為準。（編輯：楊凱翔）1131028

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權值股無力 台股跌150點收23198點
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