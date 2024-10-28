期交所推台灣中型100指數期貨 估12月上旬掛牌

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（中央社記者張建中台北28日電）台灣期貨交易所今天表示，將推出台灣中型100指數期貨，標的指數成分股涵蓋市值排名第51至150名上市公司，相關規劃及增修訂規章，已獲主管機關核准，預計12月上旬掛牌上市。

期交所透過新聞稿說明，目前國內期貨商品標的，主要集中在大型股為主的加權指數及類股指數，不過中型股股性活潑、具成長潛力，吸引交易人關注。

期交所表示，此次推出台灣中型100指數期貨，標的指數成分股涵蓋市值排名第51至150名上市公司，將使期現貨市場交易人、資產管理及財富管理業者，更精確掌握中型股市場動向，提供重要的避險管道。

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期交所指出，台灣中型100指數由台灣證券交易所及富時國際合作編製，成分股包含萬海、技嘉、京元電、群創及長榮航等，代表多元產業題材。指數成分股權重分散，前10大成分股權重介於1.5%至3%間，較不受單一成分股影響，整體成分股市值約占加權指數16%，提供與大型股不同的交易機會。

期交所說明，台灣中型100指數期貨的契約乘數為每點新台幣10元，最小升降單位為指數1點，交易時間包括日盤及夜盤，原始保證金約為契約規模的7%，並適用不同商品價差部位組合保證金，另外漲跌幅限制、最後交易日、最後結算日、每日結算價及最後結算價計算方式等，與其他國內股價指數期貨相同。（編輯：張均懋）1131028