中科擴建二期土地徵收年底完成 預計114年初交廠商

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）攸關台積電擴廠的中部科學園區台中園區擴建二期進度，中科今天表示，土地徵收作業持續進行中，估12月底完成，並預計民國114年第1季將土地交給廠商，進行建廠作業。

中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積約89.75公頃，中科管理局發布新聞稿說明，是因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展而報准開發，計畫引進半導體及上中下游與其他相關科學事業，對於半導體產業發展，至關重要。

中科表示，中科台中園區擴建二期計畫持續順利推進，開發面積約89.75公頃，其中私有土地總面積為77.69公頃；目前各項實質計畫均已審查通過，正在進行用地取得作業。

為辦理土地徵收，中科指出，已依法召開多場協議價購會議，目前同意協議價購的土地面積比率約達95.32%；自113年8月起，相關單位已開始與同意價購的所有權人簽訂合約。

由於尚有約4%（3.64公頃）土地未繳交協議價購同意書，中科表示，已於10月9日依規定向內政部送報徵收計畫，計畫徵收土地共計42筆；在完成徵收審議前，中科將不放棄努力，持續與相關地主進行協調，以期達成共識。

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中科指出，目前此案最大私地地主興農公司已繳交協議價購同意書，由於高爾夫球證會員的處理是此案重要環節，中科正在督促興農公司與球證會員儘速達成協議，以便推進後續作業；若無法達成協議，將啟動徵收程序。

中科表示，相關協議價購作業及徵收程序預計於今年12月底完成，預計在114年第1季將土地交給廠商進行建廠作業，為台中園區發展奠定堅實基礎。（編輯：陳仁華）1131029