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中科擴建二期土地徵收年底完成 預計114年初交廠商

2024/10/29 13:45（10/29 14:16 更新）
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攸關台積電擴廠的中部科學園區台中園區擴建二期計畫持續順利推進，中科29日表示，相關協議價購作業及徵收程序預計113年12月底完成，預計114年第1季將土地交給廠商進行建廠作業。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年10月29日
攸關台積電擴廠的中部科學園區台中園區擴建二期計畫持續順利推進，中科29日表示，相關協議價購作業及徵收程序預計113年12月底完成，預計114年第1季將土地交給廠商進行建廠作業。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年10月29日
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）攸關台積電擴廠的中部科學園區台中園區擴建二期進度，中科今天表示，土地徵收作業持續進行中，估12月底完成，並預計民國114年第1季將土地交給廠商，進行建廠作業。

中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積約89.75公頃，中科管理局發布新聞稿說明，是因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展而報准開發，計畫引進半導體及上中下游與其他相關科學事業，對於半導體產業發展，至關重要。

中科表示，中科台中園區擴建二期計畫持續順利推進，開發面積約89.75公頃，其中私有土地總面積為77.69公頃；目前各項實質計畫均已審查通過，正在進行用地取得作業。

為辦理土地徵收，中科指出，已依法召開多場協議價購會議，目前同意協議價購的土地面積比率約達95.32%；自113年8月起，相關單位已開始與同意價購的所有權人簽訂合約。

由於尚有約4%（3.64公頃）土地未繳交協議價購同意書，中科表示，已於10月9日依規定向內政部送報徵收計畫，計畫徵收土地共計42筆；在完成徵收審議前，中科將不放棄努力，持續與相關地主進行協調，以期達成共識。

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中科指出，目前此案最大私地地主興農公司已繳交協議價購同意書，由於高爾夫球證會員的處理是此案重要環節，中科正在督促興農公司與球證會員儘速達成協議，以便推進後續作業；若無法達成協議，將啟動徵收程序。

中科表示，相關協議價購作業及徵收程序預計於今年12月底完成，預計在114年第1季將土地交給廠商進行建廠作業，為台中園區發展奠定堅實基礎。（編輯：陳仁華）1131029

#中科管理局
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