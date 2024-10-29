11月電子期金融期齊跌
2024/10/29 13:58
（中央社台北29日電）台北股市今天下跌271.48點，收22926.59點。11月電子期收1255.95點，下跌20.95點，正價差3.11點；11月金融期收2084點，下跌12.80點，正價差4.78點。
11月電子期以1255.95點作收，下跌20.95點，成交594口。12月電子期以1260點作收，下跌18.30點，成交10口。
電子現貨以1252.84點作收，下跌15.87點；11月電子期貨與現貨相較，正價差3.11點。
11月金融期以2084點作收，下跌12.80點，成交421口。
金融現貨以2079.22點作收，下跌12.57點；11月金融期貨與現貨相較，正價差4.78點。實際收盤價以期交所公告為準。1131029
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