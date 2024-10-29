旺宏前3季每股虧損0.9元 吳敏求：明年可望好轉

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（中央社記者張建中台北29日電）旺宏第3季營運持續虧損，單季每股虧損新台幣0.16元，累計前3季每股虧損0.9元。董事長吳敏求預期，明年營運可望較今年好轉。

旺宏今天下午召開線上法人說明會，公布第3季營運結果。旺宏第3季營收77.55億元，季增20%，受提列存貨損失影響，毛利率降至28.9%，較第2季下滑1.1個百分點，營運持續虧損，稅後淨損2.96億元，每股虧損0.16元。

旺宏前3季營收199.71億元，年減8%，主要受唯讀記憶體（ROM）業務下滑影響，隨著存貨損失減少，毛利率攀升至26.6%，較去年同期上揚0.7個百分點，稅後淨損16.61億元，每股虧損0.9元。

旺宏統計，今年來資本支出已投資45億元，預估全年資本支出將約52億元，折舊金額約48億元。明年資本支出應不致比今年多，折舊金額則將逾50億元。

吳敏求說，資本支出主要是因應新技術產品研發，包含300層3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash），旺宏將朝向記憶體系統廠目標發展。

吳敏求表示，第3季營運表現不如預期，第4季也不會好，需求並無顯著復甦，旺宏不打算減產，不過預期明年營運可望好轉。

他說，旺宏將致力新產品開發。除明年底可望完成3D編碼型快閃記憶體（NOR Flash）研發，並將投入企業級固態硬碟（SSD）開發。為償還銀行借款，旺宏計劃辦理30億元可轉換公司債。（編輯：林家嫻）1131029