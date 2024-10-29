搶進移工商機 台新銀攜手東聯推ATM跨境匯款代收

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（中央社記者謝方娪台北29日電）看準近80萬名在台外籍移工商機，台新銀行今天宣布與金融科技公司東聯互動推出ATM跨境匯款代收服務，移工使用手機掃描東聯互動App QR Code後放入款項，即可匯款至海外收款帳戶。

目前有4家獲金管會核准經營外籍移工國外小額匯兌業務的業者，包括統振、東聯互動、數位至匯及美家人力資源。

台新銀今天宣布，與東聯互動推出ATM跨境匯款代收服務，移工可透過支援7國語言的台新銀ATM，掃描東聯互動App QR Code，即可將款項匯至海外收款帳戶。

台新銀觀察，移工跨境匯款時，常因時間或語言限制，導致只能透過費用不合理且風險性極高的地下管道將資金匯出，交易缺乏保障，一旦金流出現問題，更可能求助無門。

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台新銀進一步表示，為解決移工跨境匯款亂象及痛點，今年10月與東聯互動合作推出ATM跨境匯款代收服務，希望提供移工合法且安全便捷的跨境匯兌管道。

台新銀說明，ATM跨境匯款代收服務操作簡單，移工僅須於東聯互動App先完成註冊與匯款交易預約，即可利用台新銀全台ATM提供的友善母語操作介面，選擇跨境匯款代收服務，移工掃描東聯互動App QR code後放入等值新台幣鈔券，即可完成跨境匯款。（編輯：張均懋）1131029