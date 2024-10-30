矽品購入雲林斗六土地 擬擴CoWoS先進封裝產能

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）半導體封測大廠日月光投控今天公告，旗下矽品精密投資新台幣37.02億元，向明徽能源取得雲林斗六廠房土地。產業人士透露，矽品此項投資，主要擴大CoWoS先進封裝產能。

日月光投控公告，矽品以約當每坪土地單價新台幣20.2萬元（含土地及建物），向明徽能源取得雲林縣斗六市廠房土地，交易總金額37.02億元，取得土地面積6萬471.6平方公尺（約1萬8292坪）；日月光投控指出，此項投資主要供營業使用。

產業人士表示，矽品此次在雲林布局採購廠房土地，主要為了擴充CoWoS先進封裝產能。

矽品日前也宣布投資新台幣4.19億元，取得中科彰化二林園區土地使用權，也是為了擴充CoWoS先進封裝。

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根據矽品官網，矽品台灣廠區據點包括新竹、台中、彰化，總公司位於台中潭子，並在潭子設中山廠，此外在台中大雅設有中科廠、中科彰化二林園區設有中科二廠，在台中西屯設中工廠，在新竹科學園區設有新竹一廠和新竹三廠等，彰化縣和美鎮設有彰化廠。

根據資料，明徽能源由台灣不鏽鋼扣件製造廠東徽集團投資設立，明徽能源成立於2010年，從事研發與生產高轉換效率太陽能電池，供應國內外太陽能模組廠，2013年起陸續建置太陽光電案場，除提供工廠、公家機關等系統建置服務，也推廣居家屋頂型系統。（編輯：張均懋）1131030