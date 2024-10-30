基富通基金交易平台滿8週年 受益人數逾28.5萬人

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（中央社記者潘智義台北30日電）國內最大基金交易平台基富通開台滿8週年，基富通董事長林丙輝表示，截至今年9月底，基富通平台總受益人數超過28.5萬人，朝30萬人大關邁進，基金存量突破新台幣1500億元。

基富通並宣布與阿爾發投顧合作推出「好享Check基金健檢」服務，協助國人長期理財規畫。

林丙輝表示，平台以多元、友善、低廉、穩健的普惠金融特色，在國內投資人的支持下，基富通平台截至今年9月底的總受益人數超過28.5萬人，同時基金存量突破1500億元，呈現持續增長趨勢，今年也將是連續第5年繳出獲利成績，顯示線上一站式理財服務的需求日益增加。

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林丙輝指出，基富通以開放的態度，整合跨產業資源，提供多元化的選擇、友善便捷的工具與低廉的費用成本，讓平台更便利、更好用，吸引更多人來使用。尤其在歡慶開台滿8週年之際，與阿爾發投顧合作推出「好享Check基金健檢」服務，目的要協助基富通客戶做好人生的長期理財規劃。

他表示，因應主管機關「邁向亞洲資產管理中心」的政策方向，基富通樂於分享好享退、好好退休的成功經驗，並且期盼結合銀行、證券、保險等更多金融業者，共同研究激盪出創新的理財商品或工具。（編輯：張均懋）1131030