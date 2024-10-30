期交所：11/1起新增士電期貨等10檔股票期貨

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台灣期貨交易所今天表示，11月1日起新增士電期貨等10檔股票期貨，新增後，期交所提供股票期貨檔數將從目前283檔，增加為293檔。

期交所表示，除了新增士電期貨外，也包括亞翔期貨、廣明期貨、上海商銀期貨、台塑化期貨、達發期貨、小型奇鋐期貨、小型達發期貨等8檔股票期貨，以及群益ESG投等債20+ETF期貨、國泰20年美債ETF期貨等2檔ETF期貨。

期交所透過新聞稿表示，今年以來證券市場交易熱絡，股票期貨交易需求提升，交易人可透過相同標的股票期貨，進行避險及策略性交易，使得股票期貨交易量同步增溫。

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根據期交所統計，股票期貨今年至9月底日均量為29萬6232口，較去年日均量成長35%，未平倉量也受帶動，到9月底未平倉量71萬3747口，較去年同期成長55%，代表交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。

期交所指出，此次新增標的涵蓋強韌電網、半導體、機器人等題材，同時加掛2檔現貨市場交易熱絡的美債及投資等級ESG公司債ETF期貨，有助投資人應對近期美國降息後利率變動環境，規避利率及總體經濟風險。（編輯：張均懋）1131030