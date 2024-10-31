欣新網1億元收購群募顧問公司 第4季開始貢獻業績

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（中央社記者張建中新竹31日電）欣新網今天宣布，以新台幣1億元收購群募顧問公司一起實驗100%股權，將有助於欣新網強化電商營運服務，並將於第4季開始貢獻業績，注入成長新動能。

欣新網總經理黃懷恩透過新聞稿表示，群募活動是現今商品熱門的行銷模式之一，一起實驗是群募領域頗具規模的顧問公司，提供完整的服務，協助創業者與創新產品制定募資策略與多角度的營銷活動，吸引不少支持者和客戶。

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黃懷恩說，透過這次收購，欣新網可以運用一起實驗的募資經驗與國內外市場顧問專長增加品牌商品能見度，並結合日本及菲律賓子公司資源延伸布局，有助於銷售策略更加靈活且多樣化，鞏固欣新網在電商服務市場的領先地位，推升營運持續成長。

欣新網指出，一起實驗成立2018年，為募資平台嘖嘖募資的代操夥伴，擅長運用精準行銷導流，迄今已執行超過300件海內、外集資計畫，累積集資金額超過12.5億元。（編輯：潘羿菁）1131031