全家餐飲競拍得標均價96.73元 11/5起公開申購

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（中央社記者江明晏台北1日電）餐飲股掀上市櫃潮，全家餐飲預計於年底前轉上櫃，初次上櫃股票承銷案採80%競價拍賣、20%公開申購方式辦理，今天上午完成競拍，得標均價新台幣96.73元，公開申購承銷價為72元，將自11月5日至7日展開申購。

經營大戶屋等品牌的全家餐飲預計在年底前轉上櫃，董事長吳勝福表示，續攻日常個人食的剛性需求，將在六都和新竹地區外，擴展空白縣市開店，目標每年展店8至10家，3年內朝百店規模邁進。

全家餐飲今天透過新聞稿表示，本次參與投標的合格標單共7451筆，得標筆數301筆，今天上午已於證交所經由公開的方式完成電腦開標作業。

全家餐飲表示，公司辦理競價拍賣股數總計1700張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今天開標結果顯示，最低得標價94.17元，最高得標價152元，計算得標加權平均價為96.73元。

全家餐飲指出，依規競拍底價為62.07元，若依其得標加權平均價格計算，並以最低承銷價格1.16倍為上限，本次辦理公開申購價格為72元，公開申購股數計625張，將於11月5日至11月7日，展開為期3天的申購日，11月11日將公開抽籤。

若以全家餐飲今天最高股價120.5元計算，抽中一張的潛在獲利空間為4.85萬元，但仍依最終股價而定。（編輯：林家嫻）1131101