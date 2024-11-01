SCFI運價指數連2紅 貨櫃三雄爆量大漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北1日電）上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），單週漲幅逾5%，繼上週終止連8黑走勢之後，本週續漲、連2紅，主要航線全數走揚；貨櫃三雄今天也爆量大漲，萬海攻漲停，陽明、長榮勁揚。

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價漲近10%；遠東到地中海每TEU運價漲幅逾13%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）小漲約1%以內；遠東到美東每FEU漲幅約3%。其餘航線也全數走揚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

航運人士指出，運價繼續反彈，受惠船公司控艙策略，貨物量也不差，預計下週會繼續走揚，船公司將持續控艙政策並創造長約空間，但漲勢是否能延續，則要觀察實際狀況，市場也將關注美國大選結果所牽動的關稅政策。

貨櫃三雄今天股價率先高漲，成交量也大幅放大，市場推測可能與近兩週運價連續走揚，加上股息殖利率高等因素有關，萬海尾盤攻上漲停鎖住，成交量逾7.6萬張，94.2元漲停價位還有逾5萬張大單排隊；陽明今天終場上漲5.42%，收在70元，成交量逾8.5萬張，長榮漲3.65%，收在213元，成交量約4.6萬張。（編輯：楊凱翔）1131101