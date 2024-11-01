台北金融科技展 金控秀AI成績比拚優化客戶體驗

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（中央社記者謝方娪台北1日電）台北金融科技展今天正式開幕，各金融業進駐設攤大秀AI應用成績單。中信金首度曝光搭載AI語音辨識技術的「GPT ATM」，用戶僅需透過行動裝置語音指令即可完成提款，展現各金控AI拚場，除了用於阻詐及強化內部效率外，更比優化客戶體驗。

金融總會及台灣金融研訓院主辦的台北金融科技展於11月1日至2日舉行，富邦金攜手各子公司參展，其中又以台北富邦銀行智能運用最吸睛。為打造一站式服務體驗，北富銀打造「Fubon+」行動銀行，整合信用卡、保險、投資、證券等金融服務，讓客戶可一手掌握資產情形，且內建智能系統可根據用戶使用習慣，自動記住常使用交易帳號、推薦常用功能，並運用智能分析提供理財即時建議。

因應近年詐騙氾濫，北富銀也開發「AI鷹眼識詐模型」，為全台首創AI預警機制，可快速識別異常交易，提升臨櫃關懷及線上攔阻準確率。因模型有效阻詐，北富銀因此攜手刑事局及其餘金融機構共同成立「鷹眼聯盟」，無償分享鷹眼模型，希望透過共組反詐生態系統擴大打擊詐騙。

觀察國泰金展區，國泰世華銀行以「反詐」為主題，展現「國泰盾」聯防機制，藉由科技輔助及反詐觀念分享，希望降低大眾受騙風險。國泰金表示，為提升民眾識詐力，有設置互動體驗區，邀民眾透過耳機聆聽一段語音情境判斷是否為詐騙，藉此更了解分行臨櫃常見的詐騙關鍵字。

新光金於展區展示各子公司AI運用，其中，新光人壽打造「AI商品助理」及「智能業務對練」，在AI助力下，民眾可輕鬆掌握保險商品資訊，優化客戶體驗，新光銀行則看準理財市場，打造「財富管理AI助理」，提升財管團隊營運效率及內外部互動滿意度，元富證券則展示「好富投App」量身打造的智能助理及運用AI及大數據的ESG主題選股。

台新金攤位則別出心裁，透過用心跳寫歌、拍照製作可愛人形影片及16型人格測驗快速解析等活動吸引民眾目光。台新金說明，「用心跳寫歌」活動只要感應使用者心跳，即可生成一段貼近心跳頻率的歌曲，有助民眾理解生成式AI如何融入生活。

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中信金亦赴台北金融科技展設攤，展示智能安全防詐網等創新應用成果，並首度曝光顛覆傳統ATM操作的「GPT ATM」，除了可支援7國語言外，透過搭載AI語音辨識技術，用戶僅需透過行動裝置語音指令即可完成提款，並可根據交易紀錄、地點與時間提供個人化建議。

除了公民營金控外，南山人壽也進駐台北金融科技展設攤。南山人壽表示，為解決法遵人員在裁罰書文本判讀及綜整作業的流程痛點，公司打造「法遵AI智能助理」，應用生成式AI自動生成篩選指令、判讀裁罰書內容和綜整摘要報告，大幅提高作業效率與報告品質，同時，為避免生成式AI幻覺，開發團隊採用檢索增強生成架構。（編輯：楊凱翔）1131101