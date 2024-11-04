擴大紫外光固化材料產能 國精化學砸20億台南建廠

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（中央社記者劉千綾台北4日電）為擴大產能，全球紫外光（UV）固化材料前5大製造商之一的國精化學，將投資超過新台幣20億元，在台南產業園區建廠，預計明年第1季正式啟用，不僅可創造超過100個就業機會，年產值有望增加50億元，為台灣電子高值化合成樹脂技術帶來新動能。

經濟部產業園區管理局今天發布新聞稿表示，國精化學自民國67年成立以來，秉持「誠信、專業」的企業精神，專注各項產品的研發創新來因應多變的市場，不僅向經濟部申請技術輔導計畫，更在永安廠成立研發中心，積極與經濟部永安產業園區服務中心舉辦淨零碳排相關政策推廣活動交流。

園管局表示，國精化學旗下品牌「QUALIPOLY」和「Qualicure」的UV光固化材料，已行銷至超過40個國家和地區，包括亞洲多國、美洲、歐洲、非洲等地。

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此外，國精化學近期更積極投入環境、社會責任及公司治理（ESG）的推動，今年初參與教育部體育署的「運動企業認證」，並獲頒證書。

園管局表示，國精化學計劃繼續深化產學合作，並投入新技術開發以因應快速變化的市場需求，已與工研院、高雄科大及金屬工業中心等機構聯手，共同推動淨零碳排及高值化產品的研發。隨著新安南廠區的落成啟用，國精化學期望進一步帶動台灣上下游相關產業發展，為區域經濟創造更大的附加價值。（編輯：張均懋）1131104