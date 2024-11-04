富田電機11/11登錄興櫃 攻無人機和低軌衛星應用

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）馬達製造和系統整合商富田電機預計11日登錄興櫃，董事長張金鋒今天表示，除了電動車，富田布局無人機和低軌衛星應用，無人機動力馬達第4季起逐步出貨，低軌衛星馬達試作階段，預估2025年小批量產。

此外，富田也研發機器人用多關節馬達新產品。

富田電機下午舉行興櫃前法人說明會，預計11月11日登錄興櫃。展望未來布局，張金鋒表示，持續多角化經營，布局航太、軍用、商用、能源、機器人等應用。因應台灣淨零碳排趨勢，富田電機積極布局IE4高效率感應馬達、IE5高效率同步伺服馬達等新品，預計12月亮相。

富田電機發言人暨副總經理林宗達表示，富田積極布局機器人和無人機用動力馬達，其中，無人機動力馬達產品已於第4季起逐步出貨，主要交給台灣客戶，預計2025年逐步放量；機器人用馬達持續開發中。

富田電機也切入低軌衛星馬達應用，張金鋒表示，因應地緣政治變遷，富田今年成立小型化電動載具部門，開發無人機用馬達，第4季正在小量出貨；低軌衛星馬達進入試作階段，預估2025年小批量產。

在電動車領域，張金鋒表示，富田電機與美系電動車客戶合作近20年，客戶幾乎所有開發新案都會在富田開發並導入量產。林宗達指出，電動車用馬達持續交付美系客戶位於歐洲和美國的超級工廠，也與日系車廠合作開發電動車馬達。

展望第4季和2025年營運，林宗達預估，第4季業績可較第3季持穩，明年業績和今年相差不多。張金鋒說明，目前看來車廠順利生產，訂單明朗；電動載具項目營運穩定，高效率馬達可帶給傳產應用成長動能，無人機明年進展可期。他透露，富田電機與國內物流車新創業者研發，明年逐步小量進展，對於明年營運審慎樂觀。

法人分析，包括電動車在內的電動車馬達業績，占富田電機營收比重約7成至8成。

根據資料，富田電機主要布局工業用電動機（馬達）設計生產、電動載具馬達及動力系統研發及製造、電動載具與工業馬達性能測試驗證等業務，總部位於苗栗銅鑼廠，在台中設有兩座廠區。

富田電機今年上半年營收新台幣13.05億元，毛利率19.95%，營業利益率3.85%，上半年獲利1億元，每股基本純益1.97元。從產品應用來看，上半年電動載具占比約79%，工業設備用占比約21%。

富田電機今年前3季營收18.27億元，法人評估，富田前3季毛利率接近22%，每股基本純益近2.8元。（編輯：張良知）1131104