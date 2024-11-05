世界先進：第4季出貨減10%至12% 需求緩和調整庫存

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（中央社記者張建中新竹5日電）晶圓代工廠世界先進總經理尉濟時今天表示，第4季因季節性需求減緩及供應鏈庫存調整，晶圓出貨量將季減10%至12%，產能利用率將降至約65%。

世界先進下午召開線上法人說明會，尉濟時說，客戶第3季晶圓需求持續增長，帶動世界先進晶圓出貨量季增10%，產品平均售價持平，產能利用率提升，毛利率29%，表現符合預期。

展望第4季，尉濟時表示，因季節性需求減緩及供應鏈年底庫存調整，第4季晶圓出貨量將季減10%至12%，隨著電源管理晶片出貨增加，產品平均售價將較第3季揚升3%至5%，毛利率約27%至29%，主要是有一次性長期供貨合約入帳，抵銷產能利用率下滑影響。

世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞說，面對地緣政治影響，世界先進受惠去化中訂單，主要在電源管理晶片產品方面，可以抵銷面板驅動IC方面的影響。

陳姿鈞表示，車用市場庫存調整可能延續到明年上半年；工控市場庫存下降，不過恢復情況慢，也可能到明年上半年。

尉濟時說，供應鏈逐漸步入庫存調整和淡季，目前訂單能見度約2至3個月，電源管理晶片需求維持穩定，預期第4季電源管理晶片產品比重將會提升。

至於資本支出方面，尉濟時表示，世界先進開始注資新加坡合資廠VSMC，朝興建12吋廠邁進，因應相關工作支出，今年資本支出自先前的45億元，增加至50億元。

展望明年，世界先進董事長方略預期，明年半導體產業景氣將溫和成長。至於認購漢磊私募股，他說，主要是基於策略合作，著眼於世界先進準備在化合物半導體領域完整布局。（編輯：張均懋）1131105