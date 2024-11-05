前9月新設公司3.6萬家創同期高 年增4.7%

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（中央社記者劉千綾台北5日電）經濟部統計，今年前9月新設立公司家數為3.6萬家，創歷年同期新高，年增4.7%，其中專業、科學及技術服務業、營建工程業、金融及保險業、製造業占比較大。今年9月底公司登記現有家數達78.8萬家，多集中於台北市。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，截至今年9月底公司登記現有家數達78.8萬家，為歷年新高紀錄，較去年年底增2.2%，以製造業20.3萬家、占25.7%最多，其次為營建工程業12.4萬家、占15.7%，還有專業、科學及技術服務業10.8萬家、占13.7%，前3大行業合計占公司登記總家數55%。

就縣市別觀察，截至今年9月底，公司登記家數最多為台北市、占22.9%，其他依序為新北市19.2%、台中市15.3%、高雄市11.2%、桃園市9.2%。

在新設立公司方面，統計處表示，今年1至9月新設立家數為3.6萬家，創歷年同期新高，年增4.7%。

就行業觀察，以專業、科學及技術服務業、營建工程業、金融及保險業、製造業占比較大；其中在新設立的專業科學及技術服務業中，主要是與建築、工程服務或技術檢測等顧問服務業為主，其次為專門設計業等。

統計處表示，今年9月底公司登記現有實收資本額為新台幣29.3兆元，與去年底比較，淨增加8878億元，其中以金融及保險業淨增加3159億元貢獻最多，電力及燃氣供應業因政府積極推動能源轉型政策，激勵電力及燃氣供應業投資，淨增加1690億元貢獻居次，製造業淨增加1422億元貢獻第3。

觀察公司登記負責人性別，統計處表示，公司負責人向以男性居多，但近年女性公司負責人占比逐年上升，性別差距由108年底的38.4個百分點降至113年9月底的35.8個百分點，顯示女性企業家已漸成為經濟發展不可或缺要素之一。

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就行業別觀察，統計處指出，以工業的性別差距最大，服務業最小，但與108年底比較，性別差距皆有縮小，其中以醫療保健及社會工作服務業、教育業的性別差距分別縮小17.2及7.2個百分點較多。

統計處表示，今年9月底資本額100萬元以下女性公司負責人家數占比為36.3%，資本額5億元以上為14.8%，大抵呈現資本額越大，女性負責人家數占比越少、性別差距越大趨勢；但與108年底相比，各級距資本額的性別差距皆呈縮小趨勢，其中以5億元以上級距縮小5.0個百分點最為顯著。（編輯：楊蘭軒）1131105