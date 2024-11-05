美總統大選結果出爐前夕 亞股多收漲

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（中央社香港5日綜合外電報導）美國總統大選結果即將陸續揭曉，選前民調顯示競爭激烈，勝負難分。亞洲股市今天漲多跌少，香港和上海股市則在市場對中國經濟抱持希望的提振下，雙雙漲幅超過2%。

法新社報導，鑑於美選結果的不確定性，以及勝負恐於數天後才能揭曉的擔憂，專家警告，投資人恐將面臨一段時間的震盪。

與此同時，市場也聚焦在美國聯邦準備理事會（Fed）7日即將公布的貨幣決策。一般預期聯準會將再度降息，主席鮑爾（Jerome Powell）會後聲明將成為外界一窺聯準會2025年貨幣政策動向的線索。

由於共和黨總統候選人川普（Donald Trump）誓言減稅並對進口商品加徵關稅，他的勝選料將提振美元匯價、重燃通膨，並帶動美債殖利率攀升。

不過，分析師認為，若是民主黨總統候選人賀錦麗（President Kamala）當選，引發的市場動盪較少。

STI資產管理公司（STI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出，由於川普「揚言減稅並加徵關稅，部分人士認為，川普的第2個任期將造成赤字和通膨攀升。」

「川普若勝選，再加上共和黨掌控國會，意味這些有利成長和提高赤字的政策可望過關。」

「若賀錦麗當選，配上一個分裂的國會，激進的民主黨政策就可能面臨障礙。相較於川普搧風點火的經濟政策，這種情況較能控制財政波動。」

美股華爾街三大指數昨天皆收跌，亞股今天多能延續昨天的普遍正面表現，指數在平盤上下震盪。

香港和上海股市今天收盤漲幅皆逾2%。最新出爐數據顯示，10月中國服務業創下7月以來最快成長速度。

此外，投資人也靜待中國政府本週會議落幕，這場會議將拍板一項經濟振興方案。

昨天休市的東京股市今天恢復交易，終場收漲逾1%。新加坡、威靈頓、台北、馬尼拉股市也都收漲。雪梨和首爾股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1131105