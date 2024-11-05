芙蓉大樓處分利益挹注 大同前3季每股盈餘3元

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（中央社記者潘智義台北5日電）大同公司今天表示，受惠於芙蓉大樓資產活化交易於第3季完成入帳，累計1至9月營業利益新台幣70.6億元，淨利65億元，歸屬於母公司淨利攀升至67.4億元，累計每股盈餘3元。

大同統計，第3季合併營收121.2億元，年增6%，受惠電線電纜持續出貨及提升生產效率；累計前3季合併營收356.1億元，較去年同期略減0.5%。另外，第3季本業獲利創近8季新高。

大同表示，為即時反映營運績效並落實股利政策，加速實現經營團隊明年發股利回饋股東的目標，董事會分別通過活化芙蓉大樓及北市精華地段大安區復興南路不動產。芙蓉大樓交易已於第3季全數入帳，復南案則力拚今年底前交割，2案總售價逾220億元，預期對公司營運、獲利及股東股利皆有莫大助益。

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展望第4季，大同說明，電力事業群中電力變壓器與台電進入出貨密集期，海外變壓器及發電機組訂單也進入最後出貨準備階段，營運將優於第3季，加上產線皆趨滿載，新能源事業拓展樂觀正向，重電訂單能見度已可看到2027年。

此外，大同表示，在全球能源積極轉型、台灣工業電價調漲下，明顯感受到政府的電力基礎建設、企業節能設備與創能儲能系統設置相關需求，其中，非晶質變壓器等利基型商品及光儲能案場增加最為顯著。（編輯：楊蘭軒）1131105