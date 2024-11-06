中國投資架構一次性利得 全家第3季賺超過一股本

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（中央社記者何秀玲台北6日電）全家今天公布第3季財報，受惠於中國全家投資架構重整案交易完成，認列一次性稅前利得約28億元，稅後純益為新台幣26.49億元，年增402.76%，每股純益（EPS）為11.87元，獲利與EPS雙創歷年同期新高。

全家今年前3季稅後純益為33.54億元，年增173%，每股純益15.02元。

全家表示，綜觀前3季績效，便利商店本業表現穩健，既存店（現有店）日均銷售已連3季成長，且持續拓點，截至今年9月底全家總店數達4288店；轉投資中支援本業的全台物流、福比麵包與晉欣食品等皆表現亮眼。

全家也表示，轉投資全家國際餐飲將於本月15日掛牌上櫃，連3季創下營收與獲利新高，為全家小金雞，以「日常個食型餐飲」第一品牌為策略目標，也持續自創品牌與引進潛力品牌，上櫃後將為集團獲利增添新柴火。

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全家指出，今年8月中國全家投資架構重整案正式交易完成後，於第3季認列一次性利得。未來中國地區經盤整後，除了保留投資效益高的上海、蘇州、杭州、無錫，在經日本全家授權同意下，可展店範疇將擴及華東全區，包括江蘇省、安徽省、浙江省與上海市，並已至不同地區進行市場評估。

展望第4季，全家表示，瞄準溫降換季、電商造節大促、運動賽事話題、耶誕跨年年菜預購等節日商機，融合虛實通路，開發差異化商品服務，對接顧客生活需求，將持續為營運注入成長新動能。（編輯：楊凱翔）1131106