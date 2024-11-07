匯損影響 雙鴻第3季稅後純益3.98億元季減36%

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）散熱大廠雙鴻受匯損影響，今天公布第3季稅後純益新台幣3.98億元，年減18.9%，也比第2季下滑36.92%，單季每股純益4.43元。

雙鴻表示，第3季獲利下滑，主要是受到新台幣升值造成的匯損影響。雙鴻第3季毛利率26.34%，比去年同期略降0.2個百分點，並較第2季減少2.04個百分點。

輝達（NVIDIA）全新的GB200 AI伺服器準備出貨，將導入新的液冷散熱技術，雙鴻被視為主要受惠者之一，但在此之前，第4季處於新舊平台轉換的過渡期，法人看雙鴻營運將「先蹲後跳」，明年開始爆發。

累積雙鴻今年前3季營收116.53億元，年增24.39%；稅後純益14.25億元，較去年同期大幅成長41.36%，每股純益16.05元，已經超越去年全年每股獲利14.28元。

雙鴻今天也公告，國內第四次無擔保轉換公司債的發行新股增資基準日訂在11月7日，此次發行總金額161.01萬元，增資後公司實收資本額略微擴增至9.15億元。（編輯：楊凱翔）1131107