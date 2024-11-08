擴店與鮮食2大加持 全家10月營收90.8億創同期新高
2024/11/8 20:13
（中央社記者何秀玲台北8日電）全家便利商店今天公布10月營收為新台幣90.87億元，年增5.45%，創歷年同期新高，累計前10個月營收為875.36億元，年增5.79%，全家表示，店數持續增長，泛鮮食業績年增超過1成，以及有效掌握溫降、國慶節日、對應民眾防颱物資採買需求得宜，帶動10月業績繳出亮麗表現。
截至今年10月31日止，全家便利商店總店舖數達4292家，和去年同期店數4212家相比，淨增加80家。
全家表示，10月逐步轉涼，消費者偏好濃郁系商品，泛鮮食（一般鮮食加現做調理食品）瞄準需求推出對應商品，帶動業績整體向上。
全家甜點品牌minimore推出相關甜點新品，推升整體甜點業績成長超過15%；看好美食實境節目熱度，延續聯名策略，與實境節目聯手，也帶動微波主食相關品類成長近1成。
展望11月，全家表示，民眾對溫暖型商品需求增加，將陸續推出溫熱型現煮飲料、味道濃郁型鮮食與現做熟食等，雙11的OMO大促銷、火鍋季、耶誕主題活動皆紛紛展開，皆可望挹注營運動能。
全家今年第3季受惠於中國全家投資架構重整案交易完成，認列一次性稅前利得約28億元，前3季稅後純益為33.54億元，年增173%，每股純益（EPS）15.02元。（編輯：潘羿菁）1131108
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