14家上市金控前10月獲利寫同期高 富邦金穩居3冠王

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（中央社記者羅元駿、謝方娪、張璦台北11日電）14家上市金控10月獲利出爐，合計賺新台幣359.46億元，年增逾4成；前10月共賺5369.24億元、年成長47.23%，已超越2021年前10月的5275.9億元歷史紀錄。富邦金穩坐金控獲利3冠王，14家金控中有10家獲利已超越去年全年。

上市14家金控10月自結合併稅後損益今天全數出爐，單月合計賺359.46億元、年成長42.46%；累計稅後淨利為5369.24億元，較去年同期成長47.23%。前10月賺贏去年全年的金控已達10家，尚未達陣的金控包括兆豐金、華南金、合庫金與國票金。

富邦金今年10月自結稅後淨利達91億元，改寫歷年同期新高，年增近1.25倍，累計前10月稅後淨利達1302.9億元，創歷年同期次高，年增達81%，每股稅後盈餘（EPS）達9.27元，連莊金控業單月獲利、累計獲利及每股獲利3冠王寶座。

其中，富邦人壽主要受惠資本利得、利息收入及基金配息收入，挹注投資收益表現，10月稅後淨利達57.7億元，年增近3倍，累計前10月稅後淨利達837.2億元，年增近88%。另在利息及手續費淨收益成長下，北富銀10月稅後淨利達22.1億元，年增近14%，累計前10月稅後淨利達273.1億元，年增23%。

國泰金10月稅後淨利為54.4億元，累計前10月稅後淨利為1086.4億元，EPS達7.13元，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高紀錄。子公司國泰人壽因台幣單月表現強於其他亞幣，導致單月避險成本較高影響獲利，10月稅後淨利為20.4億元，累計稅後淨利為693.5億元。國泰世華銀行10月稅後淨利29.7億元，累計稅後淨利達342.2億元，年成長23%，獲利續創歷史新高。

中信金10月單月稅後淨利為47.40億元，累計前10月合併稅後淨利633.89億元，EPS為3.2元，創歷史新高。子公司中信銀10月稅後淨利44.95億元，累計前10月稅後獲利407.74億元，較去年同期成長16%，創下歷年同期新高。台灣人壽10月稅後淨利則為1.62億元。

凱基金10月稅後淨利為17.43億元，累計前10月稅後淨利突破300億元，達308.83億元，與去年同期相比成長64%，EPS為1.81元。

永豐金10月自結稅後淨利為17.21億元，較9月減少5.8%；累計前10月稅後淨利為202.18億元，超越歷年全年獲利水準並首度突破200億元，年成長20.3%，EPS為1.59元。

玉山金10月稅後淨利為15.18億元，累計前10月稅後淨利223.94億元，較去年同期增加24.28%，亦創歷年同期最高，EPS為1.40元。

10月因傳統避險成本處於高檔加上外匯避險工具評價波動，新光人壽單月轉稅後虧損3.26億元，但在新光銀行及元富證券繳出穩定獲利表現下，新光金10月自結合併稅後淨利仍達3.34億元，累計前10月合併稅後淨利達201.06億元，無論單月或累計獲利相比2023年同期皆轉虧為盈，EPS為1.25元。

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台新金10月自結稅後淨利為12.4億元，年增近57%，累計前10月稅後淨利達179億元，年增近39%，EPS為1.25元。其中，主要子公司台新銀行10月稅後淨利15.1億元，年增近74%，累計前10月稅後淨利154.7億元，已提前創下歷史新高，年增達19%。

4大公股金控方面，兆豐金前10月稅後淨利突破300億元大關，達311.12億元，年增7.9%，EPS達2.1元，續居公股龍頭；第一金前10月稅後淨利226.08億元，年成長近12.2%；華南金前10月稅後淨利196.01億元，年成長6.9%；合庫金前10月稅後淨利175.99億元，年增近9.2%。（編輯：楊蘭軒）1131111