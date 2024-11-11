自行車雙雄10月營收出爐 巨大年減、美利達逆勢成長
2024/11/11 19:20
（中央社記者潘智義台北11日電）自行車雙雄巨大今天公布10月合併營收新台幣48.71億元，年減6.54%；前10月累計營收625.57億元，年減7.06%。美利達統計，10月合併營收19.95億元，年增31%。
巨大表示，10月營收較去年同期減少，主要受到歐美市場及中國內銷進入傳統銷售淡季，需求放緩影響。
美利達統計，10月出貨6萬5977台，年減24%；合併營收19.95億元，年增31%。
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出貨量下降、營收成長主因，美利達說明，10月中國銷售台數年減45.6%，主要是受到當地傳統淡季影響，台灣10月出貨3萬689台，年增18%，受惠於歐洲客戶為明年1月上市準備的提前拉貨效應，由於銷歐單價偏高，加上去年同期營收基期較低，帶動今年10月整體營運表現逆勢成長。
另外，美利達統計1至10月出貨131萬9756台，年增28%；1至10月合併營收258.70億元，年增8%。（編輯：潘羿菁）1131111
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